Una victoria para acercarse al play-off

Sin complejos. El RETAbet se quitó el pasado sábado en Sevilla un lastre de encima, ese que conllevaba tres derrotas consecutivas. Ganó al Real Betis -y de paso se cargó a su ya extécnico Zan Tabak- con una buena primera parte -modelo para hoy- y se armó de moral para disputar el partido de esta noche en Miribilla ante el líder, el todopoderoso Valencia, que el fin de semana restañó la herida de perder la final de la Eurocup a manos del Unicaja.

EL DATO 111 puntos anotó el pasado curso en Miribilla el Valencia Basket tras dos prórrogas. Ganó al Bilbao Basket en un duelo espectacular.

Los hombres de negro no miran a esa diferencia en la clasificación, solo observan que se encuentran a dos victorias de un MoraBanc Andorra que marca el límite del play-off y que, como los vizcaínos, ya ha cumplido con el obligatorio descanso. Un triunfo esta noche, en el primero de los dos duelos a disputar en el Bilbao Arena -el lunes hay otro choque frente al Obradoiro-, metería presión a los pirenaicos, les asediará, y, como dijo Alex Mumbrú el lunes, confirmará las buenas sensaciones desplegadas por los hombres de Carles Duran. Sin miedo.

Enfrente, por supuesto, aparece un equipo temible, aunque más preocupado del partido del próximo domingo ante el Barcelona en la Fonteta y con la intención de colocarse el maillot amarillo en solitario, pues ahora lo comparte con el Real Madrid y el Iberostar de Vidorreta. Liderado por Bojan Dubljevic tanto en anotación como en valoración, el conjunto de Pedro Martínez está muy bien trabajado, con clase, y acaba de recuperar a Antoine Diot tras mes y medio ausente. Después del bofetón en la Eurocup -el Unicaja ganó el duelo decisivo en la Fuente de San Luis-, los levantinos se animaron el domingo con un triunfo en Manresa (73-94).

El rodillo taronja

De hecho, Duran, en su comparecencia de ayer, negó que el grupo de Martínez se presente en Bilbao alicaído. Ni mucho menos. El técnico catalán ensalzó a su oponente, que ya ganó en el duelo de ida de forma contundente (83-61), y su calidad. «Vamos a ver al mejor Valencia. Después del Madrid es el equipo más solido y que mejor baloncesto hace de la liga. Vendrá a seguir con su rodillo», estimó un preparador satisfecho, en parte, con el rendimiento de su tropa en Sevilla.

LO DICE... Pedro Martínez «El Bilbao Basket tuvo una primera vuelta difícil por jugar la competición europea. Desde que no la juegan está mucho mejor. Hace muy buen baloncesto»

Sobre todo con un primer tiempo deslumbrante, a buen nivel, fórmula para tumbar a un conjunto que si gana hoy se asegurará su presencia en las series por el título, como ya hizo el Madrid la pasada jornada. «El sábado -expresó ayer Duran- hicimos dos partidos en uno. Si mañana (por hoy) es parecido a la primera parte, muy bien porque esa es la línea a seguir. Pero la segunda no me gustó. Dejamos de ser nosotros y si vamos por ese camino no vamos a ganar. Cuando el equipo está bien, está muy bien y debemos intentar hacerlo durante más minutos», solicitó a sus jugadores.

Continúa en el apartado de lesionados Scott Bamforth. Y en la lista de «tocaditos» -fue la expresión que empleó Duran- aparecen Danilo Nikolic y Javi Salgado, por algunos golpes sufridos ante el Betis. A priori, ambos estarán en condiciones para saltar al parqué del Bilbao Arena y «jugar lo más arriba posible y evitar que el Valencia esté cómodo». Y que la victoria se quede en Bilbao para presionar al MoraBanc y seguir cerca del play-off.