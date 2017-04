El RETAbet recupera el pulso

EN DIRECTO 2546322 2

73 Betis energía Plus Kane (5), Stojanovski (10), Lockett (11), Milosevic (16) y Mahalbasic (5) -cinco inicial-, Radicevic (10), Alfonso Sánchez (6), Triguero (3), Marc García (5) y Marelja (2).

85 RETAbet Bilbao Basket Tabu (15), Mumbrú (16), Todorovic (6), Hervelle (10) y Eric (7) -cinco inicial-, Borg (5), Lapornik (3), Salgado (10), Buva (11), Mendia, Llorente y Nikolic (2). árbitros Pérez Pizarro, Aliaga y Fernández. Eliminaron por personales al visitante Eric (m.40). incidencias Partido correspondiente a la 28ª jornada de la Liga Endesa celebrado en palacio municipal de los deportes San Pablo. 4.631 espectadores, según informó el club local

El RETAbet mantiene las constantes vitales en la pelea por el play-off. Mantiene el pulso, pese a que la victoria del Morabanc ante el Iberostar es un inconveniente en la lucha por la octava plaza. Pero los hombres de negro cumplieron con su parte. En su mano estaba ganar, romper una dinámica negativa de tres derrotas consecutivas, y lo hicieron a costa de un Real Betis Energía Plus cargado de problemas. Anotarse la 12ª victoria en el Pabellón San Pablo era un aspecto innegociable, y los pupilos de Carles Duran sacaron adelante un encuentro que se rompió de salida.

Los dos primeros cuartos se tradujeron en una confortable renta de hasta 22 puntos (12-15 y 23-45 al descanso), que solo la incapacidad que muestra este Bilbao Basket para cerrar los encuentros acarrearon algún apuro en el último cuarto, como cuando el Betis, a la desesperada, se colocó a diez puntos. Pero la experiencia y el buen hacer de Alex Mumbrú, una vez más líder sobre la lista y en las estadísticas, zanjó la discusión. El RETAbet se coloca 12-13 en su balance -con el partido ante el Valencia pendiente- y con la mentalidad de iniciar la caza del ilusionado Andorra en una ‘miniliga’ de siete partidos.

Tenía miedo Carles Duran a que la inactividad y los parones pasaran factura al equipo. Cuatro encuentros en 54 días eran muy pocos en un momento en el que la fase regular está lanzada hacia su resolución. Pero el RETAbet ni se inmutó y salió al parqué de San Pablo como un obús. Parcial de 3-15 en cinco minutos y primer tiempo muerto de Zan Tabak para tratar de arreglar el desaguisado. Era el escenario ideal para llenar de dudas y ansiedad a un rival necesitado de victorias, instalado en plena pelea por la salvación y que sólo había sido capaz de ganar cuatro encuentros ante su público, que por cierto, muy pronto expresó su descontento con sus jugadores.

Apoyado en el acierto de Borg y Tabu, bien respaldados por Buva, el Bilbao Basket resolvió con un 12-25 el primer cuarto, extraño por su desarrollo. El desacierto del Betis desde el lanzamiento exterior, su precipitación a la hora de escoger jugadas, supuso un bálsamo para los hombres de negro, mucho más resolutivos que los andaluces desde la línea de 6,75 metros. Una distancia desde donde Hervelle volvió a anotar al inicio del segundo cuarto, para colocar un 12-28 que era una losa para cualquier intento de tomar aire por parte de los verdiblancos.

Dinámica ganadora

El RETAbet, pese a no poder contar con un Eric lastrado por dos faltas en el primer cuarto, vivía de su acierto y, sobre todo, de los nervios y los errores del Betis. Los de Tabak, a los que no les salía nada de lo que intentaban, trataron de forzar, de elevar el listón de su defensa en el tramo final del cuarto, pero los hombres de negro sabían buscar cualquier ventaja, tanto fuera como dentro del perímetro, para seguir golpeando y haciendo daño a la moral verdiblanca. Con un 2+1 de Tabu se llegó al descanso, con un 23-45 que resumía la nómina de aciertos de uno y otro, y evidenciaba la placidez con la que estaba jugando el RETAbet en un encuentro en el que se esperaban muchas más complicaciones, a priori.

Era de esperar una reacción del Betis, y llegó tras el paso por los vestuarios, dando lugar a un partido muy diferente al que se había vivido hasta entonces. Eso no quiere decir que el Bilbao Basket se viera superado, arrollado o apurado. La cuestión es que los hombres de Tabak, sin hacer grandes alardes, empezaron a hacer daño, en buena medida porque el RETAbet no estuvo a la altura en tareas defensivas. Los béticos comenzaron a correr, a hacer transiciones rápidas, mientras el Bilbao Basket no encontraba el modo de cerrar la sangría. Al menos, su buen rendimiento bajo el aro contrario le permitía sobrevivir, navegar sin problemas guardando su ventaja como un tesoro. De hecho, alcanzó el final del cuarto 15 arriba, aunque el parcial de 30-23 dejaba claro cómo habían discurrido esos diez minutos, porque el Betis sólo había anotado 23 puntos en los 20 minutos anteriores.

Los de Duran estaban dando vida a su rival y los de Tabak estuvieron a punto de agradecer el regalo, la compasión de los hombres de negro. Y por dos veces. La primera cuando Todorovic anotó de forma milagrosa a 7,12 para el final para mantener en 13 la renta de puntos, y apareció Mumbrú para robar un balón y encontrar un filón en forma de falta de Alfonso Sánchez y posterior técnica al jugador local y al entrenador por protestar de forma airada la decisión arbitral.

59-79 que parecía cerrar el partido y respuesta en forma de parcial de 10-0 visto y no visto de un Betis que no fue rematado tras quedar tocado animicamente por las técnicas. Pero esta vez el destino no fue cruel con el Bilbao Basket. Eric y un triplazo de Salgado cerraron, esta vez sí, el partido y una victoria fundamental para seguir con vida, con esperanzas de play-off. El duelo con el Morabanc Andorra está servido.