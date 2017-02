Diagne: «Mumbrú es una leyenda»

El pivot senegalés Moussa Diagne ha regresado hace dos semanas al Barcelona de su cesión al Fuenlabrada. Después de una temporada bajo las órdenes de Xavi Pascual, fue enviado al Fuenlabrada a ganar experiencia, pero la plaga de lesiones que sufre el Barça ha obligado a reclamarle a mitad de temporada, para tener más recambios en la pintura y para sumar en defensa.

De momento, no ha podido frenar la caída libre azulgrana en la Euroliga, pero sí ha aportado más lucha en la ACB a un bloque que ha perdido autoestima. Diagne sabe que no tienen margen en ninguna competición y no quiere que los hombres de negro saquen provecho de la irregularidad barcelonista.

Volver al Barça es una gran oportunidad para usted.

Sí, lo es porque todo el mundo sabe que es de los clubes más grandes de Europa. Cuando me llamaron, no lo dudé. Estoy trabajando más fuerte que nunca porque quiero demostrar para qué me han llamado. Ya conocía el vestuario y la casa, aunque hay compañeros diferentes y otro cuerpo técnico. Cuesta adaptarse a un equipo nuevo a media temporada, pero con trabajo y con el entrenador, Bartzokas, que es buena persona, voy progresando. Todos me ayudan para adaptarme lo más rápido posible. No tengo mucho tiempo.

Ahora que está dentro del equipo, ¿usted sabe qué le está pasando al Barça esta temporada?

Todo el mundo ve lo que nos está pasando. Empezaron bien la Liga, perdieron la final de la Supercopa contra Gran Canarias. Después vino una racha de muchas lesiones y se perdieron partidos que no se debían perder. Cuando eso pasa, las cabezas se vienen abajo y ahora nos cuesta levantarnos. Pero somos profesionales y estas cosas pasan. Un equipo como el Barça no tiene que estar en esta situación pero esto es un deporte. Tenemos que reaccionar y levantar la cabeza rápido, porque en la Euroliga no estamos bien pero en la Liga Endesa podemos solucionar lo que pasa.

Y, encima, pronto viene la Copa del Rey también y no tienen tiempo…

Claro, son competiciones importantes y más en el momento delicado que estamos.

En la Liga Endesa, contra Baskonia, reaccionaron rápido de la dolorosa victoria que ellos arrancaron del Palau y ganaron en el Buesa Arena al cabo de dos días.

Supimos hacerlo rápido y queremos hacer lo mismo en la ACB para tapar la mala racha. No va a ser fácil pero con trabajo, y con el equipo bien junto, en la vida se puede conseguir todo. Mi lema es que con trabajo se puede conseguir todo.

¿Y por qué son un equipo tan irregular? Baskonia gana en su cancha y luego ustedes ganan en la suya a continuación…

Puede ser un problema físico, de cansancio, y también mental pero, para mí, estas cosas son excusas. Tenemos que intentar ser un equipo regular, aunque yo soy nuevo y mejor preguntárselo a los entrenadores. Desde he llegado, mis compañeros lo están dando todo para poder sacar los partidos.

En la Euroliga, están a dos victorias del corte de los ocho primeros. ¿Ve posible clasificarse?

En baloncesto, nada es imposible. Todavía faltan partidos. Hasta que no nos digan que ya estamos fuera, nos podemos clasificar. Vamos a dar hasta la última gota de energía y hasta el último partido.

Esta temporada, arrastran muchas pérdidas de balón. ¿Eso explica su mala racha?

Es evidente que si pierdes menos balones, tienes más posibilidades de ganar partidos. Es la realidad del baloncesto, pero no digo que perdamos por este factor. A veces, un equipo puede perder 25 balones pero acabar perdiendo 10 balones y ganando el partido. A nosotros estas pérdidas nos pueden castigar porque, encima, no estamos anotando mucho y tenemos que mejorar esta faceta. El baloncesto no es matemática, pero hay que intentar no perder tantos balones.

¿Y el Retabet Bilbao Basket puede pescar en el río revuelto del Barça?

Yo les respeto mucho. En nuestro vestuario hay muchos respeto para ellos. Yo no estaba todavía en el Barça, pero Bilbao Basket empezó muy bien la temporada y en la primera vuelta en Miribilla ganaron ellos con claridad. Mumbrú y Eric jugaron muy bien ese día. Carlos Durán es un gran entrenador y tiene grandes jugadores, como Álex Mumbrú, que es una leyenda a la que respeto mucho. Es un gran jugador y me llevo bien con él. No va a ser un partido fácil para nosotros.

Ellos tampoco están en su mejor momento.

Puede ser, pero es un gran equipo. Van a venir aquí a darlo todo, como recuerdo que hicieron el año pasado. Tenemos que estar preparados para demostrar ante nuestra afición que no estamos abajo, que queremos despertar. En nuestra pista tenemos que demostrar que estamos heridos y que queremos estar con los grandes equipos.

Bilbao Basket no se ha clasificado para la Copa del Rey y es un síntoma.

Ya, pero eso no significa que no tenga grandes jugadores y que sea un buen bloque. Tiene jugadores que nos pueden meter 10 o 20 puntos en cada partido. Es un gran equipo. He jugado contra ellos con el Fuenlabrada y lo sé bien. Van a luchar para ganar.

Ha dicho que Mumbrú es una leyenda. ¿Cómo se le puede frenar?

Aunque yo soy más bien un cinco, él ha jugado de cuatro algunas veces a pesar de ser un tres alto. Hemos luchando fuerte algunas veces y han acabado en un 50 por ciento para cada uno. Toda España sabe de la calidad de Álex y lo que puede hacer. Así que hemos estamos escuchando bien lo que nos dice Bartzokas sobre cómo pararlo. Hay que estar encima y trabajar en equipo, como siempre. ¡Esperemos que no tenga su día!

¿Qué le parece el nigeriano Micheal Eric?

He jugado contra él algunas veces y me parece un tío genial. Es muy atlético, muy fuerte. Saber hacerte muy bien los bloqueos. Un gran jugador en el pick and roll. Bilbao tiene buenos pivots como Eric. Cuando me he enfrentado a él, ha sido duro.

Cuando usted estaba en Fuenlabrada, jugó dos partidos en la Euro Cup contra Bilbao Basket. Ganó uno cada equipo. En uno de aquellos duelos, el noviembre pasado en el Pabellón Fernando Martín, Mumbrú acabó expulsado ¿Qué recuerda de aquellos duelos?

Fueron dos partidos muy intensos y diferentes. En Fuenlabrada, hicimos un buen partido, muy duro, un poco loco, pero ganamos bien. En Miribilla, yo tuve molestias en el gemelo y no hice un buen encuentro. Encima, perdimos. Es lo que digo: son un buen equipo. En Miribilla juegan al 200 por ciento, gracias a su público también, y son muy difíciles de batir pero acabaron fuera de la Eurocup en la última jornada y fue una pena.

Y Fuenlabrada siguió vivo en la Eurocup… ¿es un milagro?

No. Se lo merecen porque trabajan muy duro y muy bien. Lo merecen y por eso están ahí arriba. Me alegro mucho por ellos.

Este viernes mismo acaban de entrenar con un nuevo compañero, Xavier Munford, un base que viene de las ligas de desarrollo de la NBA. ¿Qué les puede aportar?

Cualquier fichaje es bienvenido y yo veo que Jonathan Rice necesita alguien que le ayude porque no puede jugar siempre 30 minutos. A veces tiene que descansar para volver con fuerza. Espero que Munford nos ayude y se adapte lo más rápido posible porque no hay tiempo para trabajar mucho.