«Duele no estar en la Copa pero no hay que encender ninguna alarma»

El capitán del RETAbet Bilbao Basket Álex Mumbrú asumió que a un equipo como el bilbaíno «siempre» le «duele no estar en la Copa» del Rey, uno de sus objetivos cada temporada. pero cree que, a pesar de ello «no hay que encender ninguna alarma».

«Siempre duele no estar en la Copa, pero al final no lo hemos conseguido», lamentó el campeón del mundo sobre la cancha del Bilbao Arena de Miribilla, donde atendió este martes a los medios. Mumbrú se mostró contrariado porque en la última jornada de la primera vuelta, la del corte copero, se le escapó al equipo el segundo de los objetivos de la temporada. El primero, el de estar en el Top 16 de la Eurocup, ya se les fue también a los hombres de negro en diciembre.

«Haciendo balance de la primera vuelta», recordó que su equipo arrancó «muy bien» (con 4-0 de balance) pero luego tuvo «un bajón» y no la terminó como esperaba (7-9). «Empezamos muy bien, luego nos cogió un bajón y no hemos acabado lo bien que esperábamos», resumió.

«Hay equipos que se sobreponen muy rápidamente a un mal momento y hay equipos que son más débiles mentalmente y no le es tan fácil sobreponerse a una derrota, a no estar en una Copa o a que te dejen fuera de Europa. Quizás somos unos de esos equipos que nos está costando más», asumió.

«Recuperarse anímicamente»

No obstante, para Mumbrú, de cara a la segunda vuelta de la Liga Endesa, «lo importante» es recuperarse «anímicamente» para acabar la temporada «lo mejor posible». «Ahora lo importante es recuperarnos anímicamente, saber que estamos ahí al lado del Playoff, que nos hemos quedado a las puertas de la Copa, empezar bien la segunda vuelta y luchar hacer una muy buena segunda parte de la temporada e intentar acabar lo mejor posible», dijo.

«Hay equipos a los que una derrota no les supone nada y a nosotros, al haber empezado 4-0, nos están pesando un poco las derrotas. No hemos sabido sobreponernos a ello y nos está costando más que a otros equipos, pero no hay que encender ninguna alarma», consideró. «El equipo está concienciado de que hay que ganar partidos y vamos a ver si ahora podemos hacer que la dinámica cambie», añadió.

Ya sobre el próximo partido de su equipo, la visita del domingo al Movistar Estudiantes, el alero catalán cree que el conjunto colegial, a pesar de ser decimocuarto en la tabla y tener solo una victoria de ventaja sobre los puestos de descenso, será «un rival muy complicado» de batir.

En ese sentido, destacó que «tienen al mejor anotador de la liga», el alero francés Edwin Jackson, un jugador «que en cualquier momento puede decantar el partido». De todos modos, Mumbrú quiere centrarse especialmente en lo que «ahora mismo» necesita el Bilbao Basket, que son «victorias para recuperar el ánimo».