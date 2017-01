Tabu: «Es difícil, pero todavía pensamos en la Copa»

El jugador del RETAbet Bilbao Basket Jonathan Tabu admitió este martes que, aunque tienen «difícil» lograr el último billete para la Copa del Rey, «todavía» piensan en clasificarse, una opción que pasa por ganar el domingo al Baskonia en Vitoria y limar los 11 puntos de diferencial negativo con el Andorra.

«Será difícil, pero pensamos que todavía es posible la Copa, aunque primero hay que ganar este partido. Hay que competir contra Baskonia, que es buen equipo y es un partido muy importante para los aficionados y también para el equipo», subrayó el base en la rueda de prensa que ofreció sobre la pista de Miribilla.

Tabu, a nivel personal, señaló que «fuera de la cancha» se siente «muy bien», aunque admitió que sobre la pista debe «mejorar para ayudar a los compañeros».

«Ahora no estoy haciendo las cosas bien. Después de venir de la selección no estaba al cien por cien. Ahora físicamente me siento bien, pero pienso que es un problema de cabeza. De todas formas creo que lo voy a hacer bien. La vida del deportista es así, siempre hay que mirar hacia adelante», reflexionó.