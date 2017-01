Mumbrú, en modo capitán: «Aquí nadie baja los brazos»

No se puede ocultar que la cercana derrota ante el Real Betis incluyó la potencia de un crochet que impacta en el mentón, de por sí algo magullado ya en el caso de los hombres de negro.

Se percibía más seriedad de la habitual ayer en la sesión vespertina de trabajo en Miribilla, una mezcla entre el lastre mental que va dejando el equipo mientras prepara la complicada visita al Bilbao Arena del Herbalife (sábado, 18.30) y la responsabilidad que en estos casos debe ir cosida al cumplimiento de cada mandamiento deportivo escrito en el catecismo de Carles Duran. Más que nunca debe ir a misa lo que proponga el técnico para evitar malas elecciones individuales como las que descabalgaron al RETAbet de una victoria que ya había amansado hasta la doma.

Todo se ha complicado porque se enlaza el primer revés del curso -quedarse apeado de la Eurocup en la fase de grupos- con la situación extrema que vive para intentar aferrarse a la Copa del Rey, meta que depende de terceros. Pero es en estos momentos cuando los galones se imponen. Aunque cansa asumir esa parte del contrato verbal, Álex Mumbrú tira de oficio entre bambalinas y da la cara en público. Y se arranca con un mensaje inequívoco, una invitación, más exigencia, a que nadie se salga del carril. «Seguiremos luchando hasta el final. Aquí nadie baja los brazos. El otro día fue un varapalo porque teníamos más o menos el partido controlado, pero el deporte es así. Hay que seguir», comenta.

Y no opta por escurrir el bulto ni aplicar paños fríos. Por ejemplo al hablar del errático final que evitó la victoria ante el Betis. «Parece que viene dado así, pero está claro que es culpa nuestra. No pueden pasar estas cosas. A veces tenemos parciales demasiado grandes que no es normal que un equipo los encaje de esta manera. Hay que controlarlo porque cuesta partidos como el del otro día». Una derrota que deja las opciones coperas de la franquicia de Miribilla a expensas de ganar un partido más que el MoraBanc Andorra y ceder a los del Principado el peor average «Es mejor no pensar. Tenemos nuestras opciones pero no dependemos de nosotros. En situaciones así lo mejor es pensar en ti, en mejorar tú».

Llegado el caso, si no suena la flauta con la melodía copera, se enlazarían en menos de un mes dos decepciones muy seguidas. «Diciembre ha sido un mes bastante malo y si no entramos en la Copa serán dos retos que teníamos en los que estamos fuera. No hay que engañar a nadie. Somos sinceros, serían dos palos importantes para el equipo», añade Álex Mumbrú.

«Hay que solucionarlo»

Pero el capitán apela a la autoexigencia. En el grupo está la clave para «enderezar el rumbo de este mes tan malo. Hay que solucionarlo y mejorar como grupo porque en estas fechas tendríamos que estar mucho mejor de lo que estamos ahora. Nos quedan dos partidos importantes, pero ahora el primordial es el del Gran Canaria aquí en casa. Ya jugaron muy bien contra nosotros en pretemporada, sabemos el equipo que tienen, son los actuales campeones de la Supercopa, un rival complicado».

Rechaza el santo y seña del equipo que este tipo de situaciones pueda pasar factura hacia la grada. «¿Desconexión con el público? Ninguna. El otro día estuvo como siempre. Mientras hubo partido estuvo totalmente con nosotros desde el mal inicio. Hay que asumir cuando las cosas no las haces bien y eso está sucediendo. No hemos acabado de encontrar nuestro baloncesto. Encajamos demasiados averages, excesivas desconexiones durante unos minutos, y luego necesitamos un esfuerzo grande para recuperar y no es bueno porque nos exige un desgaste que ya habías hecho antes para irte en el marcador. Que esos agujeros negros sean los menos posibles o que no haya».

Y descarta también la excusa del cansancio. «No. Cansancio, no. Es simplemente saber hacer bien las cosas o no, de momento». Y confía en dar con la tecla para ganar al Gran canaria, que sonaría a «ser equipo, jugar bien, hacer una buena defensa» para iniciar el cambio. «Hay meses malos que te dejan fuera y otros buenos que te recuperan».