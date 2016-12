Sensación de alivio que con el paso de las horas, trufada de cansancio, se torna responsabilidad. Había que ganar en Santiago y lo hizo un Bilbao Basket mucho más sereno y equilibrado en su juego, con pistas sobre varios aspectos que ha pulido al concentrar su trabajo en una sola función semanal. Sería de hipócritas no reconocer lo poco positivo que entraña la eliminación de una competición continental, aunque en la voluntad de todo el colectivo estaba el querer seguir haciendo las maletas para recorrer el continente. No hay tiempo, sin embargo, para conjeturas. El calendario no perdona y esta noche vuelven a vestir de corto los hombres de negro, como lo harán el próximo sábado, en casa. Miribilla vuelve a tener la palabra y Carles Duran y sus jugadores esperan proclamar a los cuatro vientos su inconfundible deseo de avanzar hacia la Copa del Rey.

RETABET-REAL BETIS Cancha: Bilbao Arena Hora: 20.00 / Movistar+ (68) Árbitros: Peruga, Oyón, Sánchez Mohedas REAL BETIS ENERGÍA PLUS Entrenador: Zan Tabak Jugador / Puesto /Altura / País 4 Nikola Radicevic B 1’97 SER 23 Kenny Chery B 1’80 CAN 5 Alfonso Sánchez E 1’94 ESP 10 Tomeu Rigo E 1’89 ESP 20 Marc García E 1’97 ESP 19 Vojdan Stojanovski A 1’94 MAC 24 Trent Lockett A 1’96 EEUU 7 Bostjan Nachbar AP 2’05 ESL 15 Emanuel Cate AP 2’04 RUM 18 Strahinja Milosevic AP 2’03 SER 8 Juanjo Triguero P 2’08 ESP 26 Rasid Mahalbasic P 2’10 ESL EN EL PUNTO DE MIRA Rasid Mahalbasic El último en llegar Sus kilos, envergadura y determinación en la pintura han fortalecido la fe de los béticos. El pívot esloveno con pasaporte austríaco es un titán, ayuda, se fabrica sus tiros y con él los sevillanos se sienten fortalecidos. EL DATO 976 Puntos de los béticos, la tercera menor producción de la Liga Endesa que sólo supera a las de Obradoiro (972) y Manresa (937).

Aunque sea con el mundo al revés. Porque serán locales esta noche (20.00 horas), pero son sus rivales sevillanos los que han podido aprovechar mejor el tiempo. Viajaron Tabak y los suyos con tiempo para recalar ayer en Bilbao, comer en su hotel y entrenar por la tarde mientras la expedición vizcaína seguía en Galicia a la espera de volar para cerrar el viaje en Miribilla al filo de las 19.30 horas. No obstante, Álvaro G. Rubiera hizo trabajar a la plantilla en la capital compostelana mediante una sesión de recuperación en el gimnasio y la sala de estiramientos.

A una victoria del cuarteto que le precede en la clasificación y con peor average que todos ellos, al Bilbao Basket sólo le sirve ganar esta noche, repetir triunfo el sábado ante el Gran Canaria y ver si con eso le bastaría o debería presentarse en el cierre de la primera vuelta en el Buesa Arena con aires de final. Sus rivales tendrán opositores de diverso pelaje. El Gran Canaria parte como favorito en su feudo insular ante el Joventut y el Unicaja le imita en el Carpena frente al Obradoiro. La atención de los hombres de negro reposará sobre el Andorra en su visita a Tenerife. Los del Principado apuntan al rival más factible. Basan su notable clasificación en su imbatibilidad como locales, pero lejos de su pista sólo han sido capaces de ganar al colista Manresa. El cuarto oponente que saca una muesca a los de Miribilla es el Baskonia y su camino carece de interés clasificatorio ya que está confirmado como anfitrión copero.

Se espera que la evolución en los procesos víricos que mermaron en Santiago a Álex Mumbrú y Axel Hervelle haya evolucionado lo suficiente para mejorar la capacidad física de ambos. Pese a la debilidad mostraron una capacidad de brega y contagio determinantes para que el resto del colectivo tuviera en ellos un espejo en el que reflejarse. Sin quererlo, ambos están inmersos en una peculiar pugna por hacerse con una marca histórica como jugador del Bilbao Basket. El alero barcelonés ya había adelantado a Marko Banic como mejor reboteador del conjunto vizcaíno en ACB y en Santiago hizo lo propio el cuatro belga. Así, el inolvidable 13 croata ve como sus 1.083 capturas han sido mejoradas por Hervelle (1.084) y Mumbrú (1.100). No sería de extrañar que el león de Lieja sacara partido a su demarcación y acabara el curso destronando a su compañero e inseparable amigo.

Ilusionados con gradas llenas

Curiosidades al margen, los hombres de negro están ilusionados con su regreso a casa, con unas gradas de Miribilla abarrotadas esta noche por un público que ejerza de primera rotación y juegue también su partido desde el clamor y los decibelios. Hay motivos para el optimismo tras calibrar el paso adelante dado por la totalidad de la plantilla, desde la defensa de Todorovic a la intimidación de Eric, pasando por la mano ajustada de Lapornik y el extraordinario rendimiento que Javi Salgado le sacó a un puñado de minutos en el Fontes do Sar. Es así como Carles Duran también refuerza su seguridad porque sabe que cuenta con un plantel dispuesto a ayudarle.