El Bilbao Basket viaja a Santiago con la baja de Nikolic y la duda de Eric

Crece la expedición del Bilbao Basket camino de Santiago por causas de fuerza mayor. Danilo Nikolic se cae de la actividad con el grupo al ser confirmada una fractura de escafoides en su mano derecha que le llevará a pasar por quirófano, posiblemente este miércoles, calculándose la duración de su posible baja entre cuatro y seis semanas. Su baja se une a la duda del concurso de Micheal Eric, renqueante por un esguince de tobillo que no acaba de sanar, lo que ha llevado a Carles Duran a reactivar la ficha de Sergio Llorente y a incluir en la lista viajera al vinculado Vucetic.

El técnico de los hombres de negro, dada la situación, avanza que «otros jugadores tendrán que asumir más cosas. Me da pena por el chico, pero el equipo está por encima de todos. Sé que no lo tengo y que hay otros jugadores», comentaba antes de dirigirse junto a sus hombres al aeropuerto de Loiu, donde almorzarán para después embarcarse en un viaje que les llevará a Santiago vía Barcelona. Las fechas navideñas han trastocado los planes habituales, incluídas las rutas previstas. El equipo regresará el jueves directo desde tierras coruñesas, pero lo hará con llegada al filo de las 19.00 horas, con lo que el RETAbet no podrá entrenar para el partido del viernes (20.00) en Miribilla ante el Real Betis.

De cara a la visita a la compleja pista del Obradoiro, donde los hombres de negro solo han ganado en una ocasión, Duran tiene muy claro lo que pretende le dé su equipo. «Recuperar las sensaciones, jugar bien y ofrecer nuestra mejor versión. No podemos volver a casa otra vez con cara de decir que no hemos sido nosotros. tenemos que recuperar cosas que habíamos dejado de hacer». El Obradoiro-RETAbet Bilbao Basket se disputará este miércoles (20.00) en el Fontes do Sar compostelano con la necesidad vizcaína de ganar para mantener su autodependencia para disputar la Copa del Rey.