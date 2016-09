Nikolic: «Bilbao es una buena oportunidad»

El ala-pívot montenegrino Danilo Nikolic ha destacado en su presentación como nuevo jugador del Dominion Bilbao Basket su faceta de tirador y ha asegurado que, con 23 años, ve su fichaje por el club vizcaíno como «una buena oportunidad» para seguir progresando en su carrera deportiva.

«Mi opción preferida es el tiro de tres puntos, aunque también puedo jugar en el poste bajo y buscar otras posibilidades. Creo que tengo recursos para ello», ha señalado el interior balcánico, que llegó hace unos días a Bilbao después de participar con su selección en el Preeuropeo.

Nikolic, una «apuesta de futuro» del Bilbao Basket, según ha destacado el director general del club, Eduardo Garate, ha firmado un contrato por dos temporadas. Llega procedente del Mega Leaks de Belgrado, con el que firmó el pasado curso en la Liga Adriática una media de 10,6 puntos, 5,2 rebotes y un tapón por partido.

El nuevo 'hombre de negro' ha asegurado que tras recibir la oferta del Bilbao Basket «lo primero» que hizo fue recabar la opinión de su compañero en la selección de Montenegro, y exjugador del conjunto bilbaíno, Marko Todorovic.

«Él influyó positivamente para que me decidiera diciéndome que era muy buena opción para jugar. Estoy muy contento de estar aquí. Lo primero que he visto de la ciudad me ha gustado mucho y sé también que el aficionado del Bilbao Basket es muy entendido. Estoy muy ilusionado y con ganas de que empiece la liga», ha subrayado.