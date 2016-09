«El primer día que vi vacía la taquilla de Raúl López fue un shock»

Axel Hervelle ha confesado que al iniciar la pretemporada «fue un shock» ver «vacía la taquilla» de Raúl López, compañero los últimos años en el Dominion Bilbao Basket y ahora, ya retirado, responsable de la dirección deportiva del club vasco.

«Ahí fue cuando me di cuenta de que no iba a estar. Es una vida diferente y que hay que acostumbrarse. Yo ya llevo tres semanas y se me va pasando, pero al principio ha sido duro», ha admitido el jugador belga antes del entrenamiento que ha llevado a cabo la plantilla bilbaína en Miribilla.

Hervelle ha añadido que en estos primeros días de trabajo ha visto a un grupo, tanto jugadores como cuerpo técnico, «muy unido» y con «buena conexión, tanto dentro como fuera de la cancha».

«Las sensaciones son muy positivas a nivel de conexión. Aún faltan jugadores, pero hay muy buen ambiente. Ha sido una sorpresa que todos nos llevemos tan bien. Vamos a cenar juntos y es la primera vez que he sentido tan buena relación en tan poco tiempo», ha destacado.

Ha ensalzado también el interior del Bilbao Basket la llegada de dos jugadores «muy poderosos», que «saltan e intimidan», como los pívots Ivan Buva y Micheal Eric. «Son dos grandes fichajes, pero es muy pronto. Hay que cuidarlos y mimarlos a los dos porque tienen muy buena pinta», ha apuntado.

Sobre la labor del nuevo técnico ha comentado que aunque «todavía es pronto» para evaluarla «hay buenas vibraciones» porque «se entiende bien lo que quiere».

«Es muy claro en sus discursos y eso es importante. Quiere que el equipo trabaje en defensa, que esté muy activo y que juguemos en ataque con libertad. Pero con una reglas muy sencillas sobre su manera de ver el baloncesto. Da mucha libertad al jugador y eso viene bien», ha señalado.

No obstante, al margen de los cambios en el banquillo o en la plantilla, Hervelle ha destacado que su intención es «educar a los nuevos jugadores que queremos pelear y darlo todo en la cancha». «Queremos seguir identificados con los aficionados y demostrar que el Bilbao Basket nunca da por perdidos los partidos, pase lo que pase», ha subrayado.