«Nuestro objetivo es ser mucho mejor equipo», asegura Dejan Todorovic

Dejan Todorovic aseguró ayer que después de haber iniciado el carrusel de amistosos de pretemporada el pasado viernes frente al Zornotza el objetivo del Bilbao Basket de cara a los dos próximos partidos ante Fuenlabrada y Gran Canaria es «ser mucho mejor equipo que hasta ahora. Nos falta conocimiento y todavía tenemos que entrenar mucho. Nos queda trabajo por delante», señaló el alero serbio en declaraciones difundidas por el club tras ser junto a Javi Salgado y Scott Bamforth uno de los jugadores con más minutos en pista en Amorebieta.

«Es lo que buscaba. Jugar minutos, tener responsabilidad y hacer un trabajo importante. A ver hasta dónde puedo llegar», manifestó Todorovic, quien cumplirá su tercera temporada en Miribilla ya como jugador de pleno derecho del Bilbao Basket después de estar dos años cedido por el Unicaja. «Al acabar el año me quedaba sin contrato y el club me presentó un proyecto que desde el principio me gustó mucho», confesó el exterior balcánico.

Todorovic y el resto de sus compañeros –excepto los internacionales Jonathan Tabu, Tobías Borg, Miha Lapornik y Danilo Nikolic– se encuentran esta semana en la localidad ilerdense de Vielha realizando una concentración de pretemporada que incluye varios amistosos. «Ahora toca conocernos un poco mejor y por eso nos va a venir muy bien estar estos días juntos en el mismo hotel para conocernos y trabajar con Carles (Duran) y el resto del equipo», concluyó el serbio.

Tres primeras jornadas

Los hombres de negro conocieron ayer en Vielha los horarios de las tres primeras jornadas de la ACB. Se estrenarán el domingo 2 de octubre en la cancha del Fuenlabrada a partir de las 12.30 horas. El viernes 7 recibirán al Estudiantes (19.15 horas) y dos días más tarde se enfrentarán al CAI en Zaragoza (19 horas).